طرق الإسماعيلية تواصل أعمال التطوير والرصف بمنطقة الشهداء

 تواصل مديرية الطرق والنقل في  محافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦. 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

استرداد 445 فدانا من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية

الأعمال الجاري إنجازها 

وتشمل الأعمال الحالية تنفيذ تطوير ورصف بشارعي مصطفى كامل وأحمد خالد بـمنطقة الشهداء بحي ثان، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير ورصف شوارع محافظة الإسماعيلية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة بشأن تطوير المحاور الرئيسية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والخدمية. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة.  

وكانت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أنهت أعمال تسليك غرف صرف مياه الأمطار بمنطقة كامب البومب بطريق البلاجات وشارع محمد علي، ضمن الإجراءات الوقائية استعدادًا لموسم الأمطار.

بالإضافة الى الانتهاء من غرف صرف مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة.  

تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الشوارع والمحاور الرئيسية 

وتنفذ مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية. 

صيانة شارع أم كلثوم 

وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة كاملة لشارع محمد علي وشارع أم كلثوم، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة بطريق البلاجات أمام نادي الملاحة في الاتجاهين، وكذلك أمام كوبري حفني، على أن تستمر الأعمال لمدة يومين. كما تقوم المديرية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع بورسعيد بمنطقة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب.

