محافظات

الإسماعيلية تستضيف عرض «نور في عالم البحور» على مسرح قصر الثقافة

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال العرض المسرحي «نور في عالم البحور»، والذي يُعد من أضخم العروض المسرحية المخصصة للأطفال خلال الموسم الحالي.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف وسائل المواصلات إلى المركز التجاري (صور)

إزالة 46 حالة تعدٍ عن الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية (صور)

نبذة عن العرض المسرحي 

يتناول العرض قصة مسرحية خيالية تدور أحداثها في عالم أعماق البحار، وتعتمد على الموسيقى والاستعراض لتجسيد هذا العالم بأسلوب بصري مبسط، يحمل رسائل بيئية وتربوية حول أهمية حماية الكائنات البحرية والبحار من التلوث، ويقدَّم بأسلوب يناسب الأطفال والعائلة.

موعد إقامة العرض

ومن المقرر تقديم العرض على مسرح ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

تفعيل أنشطة فرقة المسرح القومي للأطفال 

يأتي العرض ضمن نشاطات فرقة المسرح القومي للأطفال،  التابعة للبيت الفني للمسرح، ويشارك في البطولة نخبة من نجوم المسرح، الفنان ميدو عادل، الفنانة هدى هاني، الفنان سيد جبر، الفنان شادي الدالي، إلى جانب مجموعة متميزة من الفنانين، العرض من ألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة، ومن إخراج الفنان شادي الدالي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الثقافة لإتاحة الفنون الراقية لكافة فئات المجتمع، خاصة الأطفال والنشء، وتشجيع الأسر على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تسهم في تنمية الذوق العام وبناء شخصية الطفل، وضمن توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز دور الفن في خدمة الأسرة وبناء وعي الأطفال والنشء. 

أعماق البحار الاسماعيلية الأطفال العروض المسرحية الفعاليات الثقافية الكائنات البحرية المسرح القومي للأطفال الموسيقار الكبير هاني شنودة

الجريدة الرسمية