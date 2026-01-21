أول تعليق من مروان عثمان بعد انتقاله رسميا إلى الأهلي

18 حجم الخط

أعرب مروان عثمان، لاعب الأهلي الجديد، عن سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأحمر بعد انضمامه للفريق قادمًا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدا سعيه لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير والمساهمة في تحقيق البطولات.

وقال مروان عثمان، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي، إن أفضل هدف في مسيرته كان أمام البنك الأهلي، مضيفا أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراة ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية، لكنه عبر عن فخره الشديد لأول مرة يرتدي فيها قميص الأهلي.

وتابع عثمان: "أعد جماهير الأهلي أن أبذل أقصى ما لدي، وأن أكون عند حسن ظنهم، وأن نعمل سويا على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

الأهلي يعلن ضم مروان عثمان

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، التعاقد مع مروان عثمان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الجارية، حتى نهاية الموسم، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة بالتنسيق مع إدارة سيراميكا كليوباترا، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية، ليصبح مروان عثمان لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر بداية من المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

