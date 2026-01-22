الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

متمنيًا له دوام الرفعة والتوفيق، رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، متوجهًا فيها إلى جميع قيادات وضباط وجنود هيئة الشرطة، بأخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

بطولات رجال الشرطة المصرية في سجل النضال الوطني

وأضاف رئيس الوزراء: "إن هذه المناسبة الغالية التي جاءت تخليدًا لبطولات رجال الشرطة المصرية في سجل النضال الوطني، ستظل تُجدد في وجدان أبناء الشعب المصري العظيم، مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه تضحيات رجال الشرطة البواسل، الذين يُمارسون دورهم الوطني بدأبٍ وإخلاصٍ وتفان؛ في صون أمن الوطن ومُقدراته، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ضاربين أروع الأمثلة في البذل والفداء".

كما أعرب في ختام برقيته عن تمنياته للوزير بدوام الرفعة والتوفيق، ولمصر الغالية العزة والأمن والاستقرار.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، متوجهًا فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه الذكرى الوطنية المهمة، لنؤكد بكل فخر واعتزاز تقدير الوطن وأبنائه لجهودكم الوفية المُخلصة في دفع خُطى التنمية الشاملة فوق ربوع أرض مصر الحبيبة، في ظل اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية لمواجهة تحديات الخارج، حفاظًا على ما تم إنجازه بالداخل، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر بالرُقي والازدهار".

