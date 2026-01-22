الخميس 22 يناير 2026
مقتل شاب بطعنات نافذة بسبب خلافات مالية في كوم حمادة بالبحيرة

​شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة جريمة قتل مأساوية، حيث لقي شاب حتفه على يد ثلاثة من أبناء عمومته، إثر مشاجرة عنيفة اندلعت بينهم بسبب خلافات مالية، لتنتهي الواقعة بدماء وسط العائلة الواحدة.

فشلت محاولات إنقاذه

​استقبل مستشفى كوم حمادة العام الشاب "أحمد. م. ال" جثة هامدة، متأثرًا بإصابات بالغة تضمنت طعنات نافذة وكدمات شديدة في أنحاء متفرقة من جسده، وفشلت محاولات إنقاذه نظرًا لخطورة الإصابات التي أدت لوفاته قبل وصوله للمستشفى.

"خلافات مادية" وراء الجريمة

​كشفت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة من أبناء عمومة المجني عليه، وهم، ​محمد. ح. ع، ​محمد. أ. ع، ​عبد البصير. أ. ع ​وأوضحت التحقيقات الأولية أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة خلافات مالية سابقة بين الطرفين، تجددت في مشاجرة كلامية تطورت سريعًا إلى اعتداء جسدي بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل المجني عليه.

​ضبط الجناة واعترافاتهم

​عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، نجحت قوة من مباحث المركز في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الخلافات المادية هي الدافع وراء تعديهم على ابن عمهم  ​تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت ​انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان السبب الفني للوفاة وإعداد تقرير مفصل، وإصدار  ​تصريح بالدفن بعد تسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب انتهاء أعمال التشريح، وتكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان.

