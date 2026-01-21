تنفيذ سلسلة من الدورات ضمن فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالبحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تُرسّخ ثقافة التعلم المستمر، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والمرأة لاكتساب المهارات الحياتية والمهنية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

أشارت الدكتورة جاكلين، إلى أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد من الفعاليات التدريبية والتوعوية ضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، إحدى أهم الحملات العالمية التي أطلقتها منظمة اليونسكو، والتي تستهدف دعم حق كل فرد في التعلم في أي مرحلة عمرية، باعتباره مسارًا ممتدًا لا يقتصر على المراحل الدراسية التقليدية، بل يشمل التعلم المجتمعي، والمهني، والرقمي، بما يسهم في تطوير قدرات الأفراد، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

دورة تدريبية حرفية لتعليم الخياطة

وقد شملت الفعاليات المنفذة ضمن المبادرة تنفيذ سلسلة من الدورات والورش التدريبية، من بينها تنفيذ مديرية الشباب والرياضة دورة تدريبية حرفية لتعليم الخياطة بمركز شباب الصالحية التابع لإدارة شباب أبو حمص، استهدفت 25 سيدة وفتاة (مرأة معيلة)، من سن 18 حتى 40 عامًا.

ورشة عمل لتنمية مهارات سفراء “مشواري”

كما قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان “كيف تبدأ مشروعك”، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمركز شباب قرية 6 أكتوبر التابع لإدارة شباب إدكو، حيث بلغ عدد المستفيدين 30 شابًا وفتاة من سن 20 حتى 40 عامًا، وتناولت الدورة عددًا من المحاور المهمة، من بينها: تحديد الكوادر البشرية والاحتياجات المالية للمشروع، وفي سياق متصل، تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية مهارات سفراء “مشواري” بمركز شباب رمسيس التابع لإدارة إيتاي البارود، استفاد منها 44 مشاركًا، حيث شملت الورشة برامج مهارات العمل الجماعي ومهارات الادخار.

استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان

وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة « معًا بالوعي نحميها»، وبالتوازي مع مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، مأمورية لتصوير واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد 253 سيدة بقرية الإمام الحسين – مركز الدلنجات، إلى جانب التعريف بأهداف مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» وأهميتها في دعم التعلم المستمر وتمكين المرأة معرفيًا ومهنيًا.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار دعمها لكافة المبادرات والبرامج التي تستهدف ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الشباب والمرأة، وبناء مجتمع واعٍ قادر على التطور ومواكبة تحديات العصر.

