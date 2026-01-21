انطلاق فعاليات المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية لكبار السن بالبحيرة

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية للرواد كبار السن، وذلك تحت شعار "لياقة المصريين" للفئة العمرية من 40 عامًا فما فوق، وقد أقيمت الفعاليات بنادي الألعاب بدمنهور.

ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة

يهدف هذا المشروع إلى رفع المستوى الصحي والبدني لكبار السن، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة، كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.

يأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة وتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واشراف الأستاذ محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية للأفراد ذوي الاعاقة

علي جانب اخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، فعاليات المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية للأفراد ذوي الاعاقة السمعية والبصرية والحركية وذلك تحت شعار "لياقة المصريين" بمركز التنمية الشبابية ايتاي البارود ومدرسة النور للمكفوفين ونادي متحدي الإعاقة بدمنهور

يهدف هذا المشروع إلى رفع المستوى الصحي والبدني للأفراد ذوي الاعاقة، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة. كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.

