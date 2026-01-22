ترامب: الرئيس السوري يحقق إنجازات كبيرة في بلاده

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الرئيس السوري أحمد الشرع يحقق إنجازات عظيمة في بلاده.

الرئيس الأمريكي: حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي تهديدات موجهة لأوروبا والشرق الأوسط وغيرها بدأت تتراجع، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي كان أكثر صعوبة قبل عام مقارنة بالمرحلة الحالية.

وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على القدرات النووية الإيرانية، مشددًا على ضرورة تخلي حركة حماس عن أسلحتها، محذرًا من أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيؤدي إلى نهايتها.

ترامب يعد كل مواطن في جرينلاند بمليون دولار بشرط

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في جرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الخميس: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في جرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة".

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم جرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن جرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".

وصرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أمس الأربعاء، بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة جرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.

وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.

وتعد جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الإستراتيجية للأمن القومي.

