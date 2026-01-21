ترامب يعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ويتراجع عن الرسوم الجمركية

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء: لقد وضعنا إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند.

وأضاف ترامب: “لن يتم فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير بشأن جرينلاند.. نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية فيما يتعلق بجرينلاند.. الاتفاق الإطار بشأن جرينلاند يشمل في الواقع منطقة القطب الشمالي”.

وضع إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند

وبحسب «الشرق – بلومبرج» عبر منصتها على موقع اكس، تابع ترامب: إتمام التفاهم الذي توصلت إليه اليوم مع أمين عام الناتو سيكون مكسبا كبيرا لأمريكا والحلف.. الاتفاق الإطاري الذي توصلنا إليه بشأن جرينلاند هو كل ما نريده.. إطار العمل المتفق عليه بشأن جرينلاند سيكون اتفاقا "للأبد".

واستطرد الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستشارك في حقوق المعادن الموجودة في جرينلاند.

من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي: المهم بالنسبة لنا هو أن ننهي الجدل بالنسبة لـ"جرينلاند" بطريقة تحترم شعب الجزيرة.. آمل أن يكون حديث ترامب حول جرينلاند إشارة بإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.. نود أن نبحث في المخاوف التي لدى الولايات المتحدة.

ترامب يستبعد الخيار العسكري ويلجأ للدبلوماسية بشأن "جرينلاند"

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض: ملتزمون بالحصول على جرينلاند عبر عملية دبلوماسية والرئيس ترامب استبعد الخيار العسكري.

وأضاف البيت الأبيض: ستحصل الصين أو روسيا على جرينلاند إذا لم نفعل.. والرئيس يريد أن يكون الناتو قويا.. ترامب سيبحث مع الأمين العام لـ حلف شمال الأطلسي مسألة جرينلاند.

