الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ويتراجع عن الرسوم الجمركية

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء: لقد وضعنا إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند.

وأضاف ترامب: “لن يتم فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير بشأن جرينلاند.. نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية فيما يتعلق بجرينلاند.. الاتفاق الإطار بشأن جرينلاند يشمل في الواقع منطقة القطب الشمالي”.

 

وضع إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند

وبحسب «الشرق – بلومبرج» عبر منصتها على موقع اكس، تابع ترامب: إتمام التفاهم الذي توصلت إليه اليوم مع أمين عام الناتو سيكون مكسبا كبيرا لأمريكا والحلف.. الاتفاق الإطاري الذي توصلنا إليه بشأن جرينلاند هو كل ما نريده.. إطار العمل المتفق عليه بشأن جرينلاند سيكون اتفاقا "للأبد".

واستطرد الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستشارك في حقوق المعادن الموجودة في جرينلاند.

من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي: المهم بالنسبة لنا هو أن ننهي الجدل بالنسبة لـ"جرينلاند" بطريقة تحترم شعب الجزيرة.. آمل أن يكون حديث ترامب حول جرينلاند إشارة بإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.. نود أن نبحث في المخاوف التي لدى الولايات المتحدة.

ترامب يستبعد الخيار العسكري ويلجأ للدبلوماسية بشأن "جرينلاند"

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض: ملتزمون بالحصول على جرينلاند عبر عملية دبلوماسية والرئيس ترامب استبعد الخيار العسكري.

وأضاف البيت الأبيض: ستحصل الصين أو روسيا على جرينلاند إذا لم نفعل.. والرئيس يريد أن يكون الناتو قويا.. ترامب سيبحث مع الأمين العام لـ حلف شمال الأطلسي مسألة جرينلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرينلاند ترامب الرئيس الأمريكى حلف شمال الأطلسي الناتو

مواد متعلقة

بوتين: روسيا غير معنية بملف جرينلاند وننتقد طريقة تعامل الدنمارك مع الجزيرة

إيران تحذر ترامب: المواجهة الشاملة ستكون فوضوية وطويلة

ترامب: نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية حول جرينلاند

البيت الأبيض: ترامب يستبعد الخيار العسكري ويلجأ للدبلوماسية بشأن "جرينلاند"
ads

الأكثر قراءة

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لحظة بكاء والد أشرقت أحمد متسابقة ذا فويس على الهواء (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

المزيد
الجريدة الرسمية