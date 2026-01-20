بئر جديدة بحقل شمال صفا بخليج السويس ترفع إنتاج «جابكو» إلى 65 ألف برميل يوميًا

18 حجم الخط

نجحت شركة بترول خليج السويس «جابكو» في بدء الإنتاج من البئر التنموي «الوصل-4» بحقل شمال صفا على المنصة البحرية للحقل، بمعدل 2250 برميل زيت خام يوميًا ونحو 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى حوالي 65 ألف برميل زيت خام يوميًا.

جاء ذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يهتم بزيادة معدلات الإنتاج وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف.

تعظيم العائد من حقول البترول



ويجسد هذا النجاح استراتيجية «جابكو» الهادفة لتعظيم العائد من حقولها، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وإعادة تقييم التراكيب الجيولوجية، واستغلال الفرص المتبقية بالحقول القديمة، حيث يعد بئر «الوصل-4» من أبرز الآبار المدرجة ضمن خطة الشركة لعام 2026، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسات.

ويعد حقل شمال صفا من أهم الاكتشافات التي تحققت بمنطقة خليج السويس خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ الإنتاج الفعلي من الحقل عام 2024، حيث نفذت شركة «جابكو» مشروع تطوير للحقل يشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة، وربط خطوط الإنتاج، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.



كما تنفذ الشركة برنامجًا متكاملًا للحفاظ على ضغط الخزان من خلال حقن المياه في ثلاث آبار، بهدف تعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة، بالتوازي مع الاستعداد للمرحلة الثانية من تنمية الحقل.

