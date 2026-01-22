منها الاستيلاء على أراضي لإقامة كوبري وامتداد طريق، رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4، الصادر اليوم الخميس في 22 يناير 2026، 10 قرارت جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات، والاستيلاء على أراضي لمشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، ومشروع إقامة محطتي رفع الصرف الصحي بالقليوبية، ومشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بالسويس.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 4807 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 184 متر مربع، بمنطقة شارع دياب موط، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مدرية الأوقاف بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4808 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900 متر مربع، بحوض الرمال زمام قرية وقف بحري وقرية الجزيرة الخضراء، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4809 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10182 متر مربع، زمام قرية قسطل، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4810 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6904 متر مربع، زمام قرية الحاجر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4812 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 351.01 متر مربع، زمام قرية كفر أبو زاهر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4813 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1352 متر مربع، زمام قرية برما، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4814 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1240 متر مربع، زمام قرية الشراونة قبلي، التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الاستيلاء على أراضي لتنفيذ مشروعات



-قرار رئيس الوزراء رقم 45 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين.



-قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2026، باعتبار مشروع إقامة محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ميت حلفا، مركز قليوب بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين.



-قرار رئيس الوزراء رقم 47 لسنة 2026، باعتبار مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر في نطاق محافظة السويس، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.