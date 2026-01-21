دراجون فروت ومجدول، الوادي الجديد تنفذ مشروعات زراعية بالفرافرة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع زراعي كبير بمنطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة لإنتاج فاكهة "الدراجون فروت" وأصناف تمر "المجدول" و"البرحي" ذات القيمة الاقتصادية العالية.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد خلال جولته الميدانية بالمشروع، أنه جرى تنفيذ المشروع على مساحة نحو 13 الف متر لإنتاج فسائل أصناف نخيل متميزة كالمجدول والبارحي بإجمالي 120 ألف فسيلة، موجهًا بتعزيز الاستفادة من هذه المشروعات في دعم صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يتضمن إقامة الصوب الزراعية المخصصة لزراعة محصول فاكهة الدراجون فروت على مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 أطنان وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية.

توسعة مشروع الاستزراع السمكي لبنك الطعام بالفرافرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ توسعة لمشروع الاستزراع السمكي التابع لبنك الطعام بقرية " الخير والنماء" التابعة لمركز الفرافرة.

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته للمشروع اليوم، إن الشروع جرى تنفيذه على مساحة ٢٨ فدانًا، والذي يعمل بنظام "الري التكاملي" عبر استغلال الفائض من محطة مياه الشرب لتغذية ٣ أحواض تستهدف إنتاجية ٢٥ طنًا من أسماك (البلطي، البوري، الباسا) خلال الدورة الواحدة، وتُطرح بأسعار مخفضة للمواطنين عبر ١٨ منفذًا تسويقيًا بالوحدات القروية والجمعيات؛ لتحقيق التوازن بالأسواق وتوفير بدائل غذائية آمنة.

وأكد الزملوط، أنه جرى تنفيذ توسعات إنشائية لزيادة عدد الأحواض إلى ١٢ حوضًا (٢ تفريخ و١٠ تربية وصيد)؛ تمهيدًا لبدء موسم الاستزراع في شهر مارس المقبل، وحصاد أولى دورات التوسعة في يوليو المقبل بإنتاجية مستهدفة تصل إلى ١٠٠ طن، مُوجهًا بسرعة نهو الأعمال لضمان استدامة الإنتاج على مدار العام وتعظيم الموارد الاقتصادية للمشروع الخيري.

