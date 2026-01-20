منها تحديد قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عدديها رقم 3 (أ) و(ب)، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

وجاء القرارين كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ويُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

۱ - عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل.

٢ - أن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقًا للبندين (۱، ۲) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.

إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2026، يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹، النص الآتى: ينشأ مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة"، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعضوية المجلس لكل من:ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية: وزارة الدفاع. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وزارة الداخلية. وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. جهاز المخابرات العامة. هيئة الرقابة الإدارية. ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس الوطني.

ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. وللمجلس أن يدع ومن يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

