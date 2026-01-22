الكرملين: تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية ضمن مجلس السلام بغزة

18 حجم الخط

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” دميتري بيسكوف أن محور محادثات الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس التي ستعقد اليوم في الكرملين سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، قائلًا “روسيا بلد صديق لفلسطين، وقد بذلت جهودًا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط”.

يتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين مساء اليوم

وأضاف الكرملين في بيان: بوتين سيناقش مع عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: “المبعوث الأمريكي الخاص ستيف يتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين مساء اليوم. وبوتين وويتكوف وكوشنر سيواصلون مناقشة التسوية الأوكرانية خلال المحادثات في موسكو”.

أوشاكوف سيشارك في المحادثات بين بوتين وويتكوف وكوشنر

وتابع: أوشاكوف سيشارك في المحادثات بين بوتين وويتكوف وكوشنر وسيقدم إحاطة إعلامية في ختامها.

كما ثمن المتحدث بإسم الكرملين جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا ومرحبا بفعاليتها، مشيرا إلى أن نظام كييف سيُواصل سياساته لكن الوقت حان لاتخاذ قرارات حاسمة.

موسكو ستواصل استخدام جميع الوسائل الممكنة لفك تجميد أصولها

وتابع: استعداد موسكو لإرسال مليار دولار إلى "مجلس السلام" لا يعني أنها فقدت الأمل في استعادة الأصول المجمدة فالمعركة من أجلها ستستمر.

واستكمل: موسكو ستواصل استخدام جميع الوسائل الممكنة لفك تجميد أصولها.

وختم تصريحاته: أي شيء يتعلق بجرينلاند ليس من شأن موسكو ولدى روسيا العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة.

