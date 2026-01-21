بوتين: مستعدون للمساهمة في مجلس السلام بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء: “مستعدون للمساهمة في مجلس السلام الخاص بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة”.

وأضاف بوتين: جزء من الأصول الروسية المجمدة يمكن استخدامه لإعادة إعمار الشرق الأوسط بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

بيان عاجل من 8 دول بشأن مجلس السلام في غزة

في سياق متصل، رحب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدعوة التي تم توجّيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.

توقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، يعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

إنهاء النزاع في غزة

ويجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم الذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

