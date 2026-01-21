الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: مستعدون للمساهمة في مجلس السلام بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

بوتين
بوتين
18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء: “مستعدون للمساهمة في مجلس السلام الخاص بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة”.

وأضاف بوتين: جزء من الأصول الروسية المجمدة يمكن استخدامه لإعادة إعمار الشرق الأوسط بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

 

بيان عاجل من 8 دول بشأن مجلس السلام في غزة

في سياق متصل، رحب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدعوة التي تم توجّيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.

 

توقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، يعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

 

إنهاء النزاع في غزة 

ويجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم الذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الأصول الروسية المجمدة مجلس السلام الأزمة الأوكرانية الشرق الأوسط مجلس السلام في غزة

مواد متعلقة

رئيسة وزراء إيطاليا تصدم ترامب بشأن المشاركة بمجلس السلام في غزة

ترامب: مجلس السلام في غزة يهدف إلى صياغة حلول عملية لإعادة الإعمار وحماية المدنيين

من بينها مصر، بيان عاجل من 8 دول بشأن مجلس السلام في غزة

السيسي يؤكد أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار غزة

ويتكوف معلقا على لقاء مبعوث بوتين: كان جيدا وإيجابيا

ads

الأكثر قراءة

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لحظة بكاء والد أشرقت أحمد متسابقة ذا فويس على الهواء (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

المزيد
الجريدة الرسمية