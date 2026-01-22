رفض يغششه، نيابة الشرقية تصدر قرارا بضبط وإحضار طالب اعتدى على زميله

18 حجم الخط

أصدرت النيابة العامة بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قرارًا بضبط وإحضار طالب بالصف الأول الثانوي العام، لتعديه على زميله باستخدام سلاح أبيض، عقب انتهاء امتحان مادة التاريخ للفصل الدراسي الأول، داخل مدرسة هُرية رزنة الثانوية المشتركة بمدينة الزقازيق، نتيجة خلاف نشب بينهما داخل لجنة الامتحان.

الحالة الصحية للطالب المصاب

وأفادت مصادر أمنية أن الطالب المصاب، ويدعى «عمار م ع س ال»، نُقل على الفور إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، حيث تلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، بعد إصابته بجروح قطعية في الوجه.

رفض السماح للمتهم بالغش أثناء أداء الاختبار

وأكد الطالب المصاب أن زميله «ح ال م ع»، الطالب بذات المدرسة، تعدى عليه باستخدام أداة حادة بعد خروجهما من لجنة الامتحان، على خلفية رفضه السماح للمتهم بالغش أثناء أداء الاختبار.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد تحرير محضر رسمي بالحادث من قبل الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

رد مديرية التربية والتعليم بالشرقية

من جهتها، قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن الإدارة التعليمية تتابع الواقعة عن كثب، مؤكدين أن حماية الطلاب داخل اللجان وخارجها أولوية قصوى، وسيتم تطبيق اللوائح الصارمة تجاه أي مخالفات تهدد سلامة الطلاب.

وأضافت أن المدرسة وفرت الدعم اللازم للطالب المصاب ومتابعة حالته الصحية، بالتعاون مع أولياء الأمور.

