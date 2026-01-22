الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرارات النيابة في اتهام ربة منزل بالتعدي على زوجها بآلة حادة بالشرقية

أقدمت ربة منزل على الاعتداء على زوجها باستخدام سكين داخل إحدى قرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، في واقعة لا تزال أسبابها غامضة.

ضبط شاب قتل شقيقه بـ"شومة" بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

ضبط المتهمة ونقل الزوج المصاب

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بالحادث، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الزوجة على الفور. فيما نُقل الزوج المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم.

النيابة العامة تتحفظ على المتهمة

قررت النيابة العامة التحفظ على المتهمة لحين ورود تحريات أجهزة البحث الجنائي حول الواقعة، مع استدعاء الشهود وسماع أقوال الزوجة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

