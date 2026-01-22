18 حجم الخط

الدوري المصري، يشهد الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً – قناة أون سبورت 2

وادي دجلة ضد غزل المحلة – 5:00 مساءً – قناة أون سبورت 1

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب – 8:00 مساءً – قناة أون سبورت 1

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري وسيد أبو خاطر (مساعدين)، أحمد ماجد (حكمًا رابعًا)، مصطفى مدحت وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

- وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)، الدولي وائل فرحان وحسني سلطان (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا (حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.