الإسماعيلي يستضيف المقاولون في موقعة أولاد العم بـ الدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي المدير الفني نظيره المقاولون مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وتلقيه 9 هزائم، سجل خلالها 7 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

فيما يدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه سامي قمصان اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات مقابل 6 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل مرماهم 14 هدفًا.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس ثلاث مباريات حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس’ أما في الثامنة فيواجه الاسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين) ’ أحمد ماجد (حكمًا رابعًا) ’ مصطفى مدحت وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

- وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا) ’ الدولي وائل فرحان وحسني سلطان (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا (حكمًا للساحة)' عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ' محمود رشدي (حكمًا رابعًا) ' محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

