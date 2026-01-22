مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب شاحنة بباكستان

18 حجم الخط

أعلنت فرق الإنقاذ فى باكستان، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية ميلوال فى مدينة بهلوال بإقليم البنجاب.

الشاحنة تقل 12 شخصا وسائقها فقد السيطرة عليها

ونقلت قناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم الخميس، عن فرق الإنقاذ قولها: إن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة تقل 12 شخصا، حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

حالات خطيرة بين المصابين

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، حيث إن بعضهم حالته خطيرة.

سقوط شاحنة في قناة مياه بباكستان

جدير بالذكر أنه منتصف الشهر الجارى أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان مقتل 14 شخصا من عائلة واحدة، وإصابة تسعة آخرين إثر سقوط شاحنة في قناة مياه بسبب الضباب الكثيف في إقليم "البنجاب".

ونقلت قناة (سما تي في) الباكستانية، عن فرق الإنقاذ قولها: "إن الحادث وقع في منطقة "كوت مومين" بمدينة "سرجودها" عندما كانت العائلة عائدة إلى منزلها عقب حضورها جنازة أحد الأقارب في العاصمة إسلام آباد"، مشيرة إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بسبب ضعف الرؤية، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها في قناة المياه.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

