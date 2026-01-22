الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب شاحنة بباكستان

انقلاب شاحنة بباكستان،
انقلاب شاحنة بباكستان، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت فرق الإنقاذ فى باكستان، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية ميلوال فى مدينة بهلوال بإقليم البنجاب.

الشاحنة تقل 12 شخصا وسائقها فقد السيطرة عليها

ونقلت قناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم الخميس، عن فرق الإنقاذ قولها: إن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة تقل 12 شخصا، حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

حالات خطيرة بين المصابين 

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، حيث إن بعضهم حالته خطيرة.

سقوط شاحنة في قناة مياه بباكستان

جدير بالذكر أنه منتصف الشهر الجارى أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان مقتل 14 شخصا من عائلة واحدة، وإصابة تسعة آخرين إثر سقوط شاحنة في قناة مياه بسبب الضباب الكثيف في إقليم "البنجاب".

ونقلت قناة (سما تي في) الباكستانية، عن فرق الإنقاذ قولها: "إن الحادث وقع في منطقة "كوت مومين" بمدينة "سرجودها" عندما كانت العائلة عائدة إلى منزلها عقب حضورها جنازة أحد الأقارب في العاصمة إسلام آباد"، مشيرة إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بسبب ضعف الرؤية، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها في قناة المياه.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان فرق الإنقاذ فى باكستان انقلاب شاحنة بالقرب من قرية ميلوال اقليم البنجاب الباكستانية السودان

مواد متعلقة

حالة ذعر في باكستان، إسلام أباد تنشر حشودا عسكرية ضخمة على حدود إيران (فيديو)

تقارير: باكستان توشك على إتمام صفقة لتزويد السودان بأسلحة وطائرات

رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17

يصيب أهدافه على مدى 600 كيلو، باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز تيمور المطور محليا

وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث التطورات الإقليمية والدولية

حقيقة مقتل رئيس وزراء باكستان الأسبق عمران خان في سجنه

ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية