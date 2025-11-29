السبت 29 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث التطورات الإقليمية والدولية

د. بدر عبد العاطي
د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو
توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت ٢٩ نوفمبر إلى إسلام آباد. 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الباكستانيين، وممثلي كبرى الشركات الباكستانية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

