رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصادر باكستانية قولها إن باكستان والسعودية تجريان محادثات لتحويل نحو ملياري دولار من القروض السعودية إلى صفقة لشراء مقاتلات JF-17.

صفقة أسلحة بين السعودية وباكستان

وأوضحت وكالة رويترز في تقريرها، أن هذه المحادثات تعكس سعي الحليفين إلى تفعيل التعاون الدفاعي في وقت تواجه فيه باكستان ضغوطا مالية حادة، بينما تعيد السعودية صياغة شراكاتها الأمنية للتحوط من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان اتفاق الدفاع المشترك قد وقع عقب الضربات الإسرائيلية التي قالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع لحركة "حماس" في الدوحة، وهو هجوم أحدث صدمة في منطقة الخليج.

اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان

وقال أحد المصدرين إن النقاشات تركز على تزويد السعودية بمقاتلات JF-17 ثاندر، وهي طائرة قتال خفيفة جرى تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين ويتم إنتاجها داخل باكستان، بينما أكد المصدر الثاني أن هذه المقاتلات تمثل الخيار الرئيسي من بين خيارات أخرى قيد البحث.

وأضاف المصدر الأول أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ أربعة مليارات دولار، مع إنفاق ملياري دولار إضافيين على معدات أخرى فوق قيمة تحويل القروض.

وكان قائد سلاح الجو الباكستاني ظهير أحمد بابر قد زار السعودية لإجراء محادثات ثنائية، من بينها بحث التعاون العسكري بين الجانبين، بحسب ما ذكرته وسيلة الإعلام السعودية SaudiNews50 يوم الإثنين.

وينص اتفاق الدفاع المشترك، الذي وقع في سبتمبر، على التزام الطرفين باعتبار أي عدوان على أي من البلدين هجوما عليهما معا، وهو ما يعمق بشكل كبير شراكة أمنية تعود لعقود طويلة.

وفي عام 2018، أعلنت الرياض عن حزمة دعم بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان، تضمنت وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي، الى جانب إمدادات نفط بقيمة ثلاثة مليارات دولار بنظام الدفع المؤجل.

