حقيقة مقتل رئيس وزراء باكستان الأسبق عمران خان في سجنه

حقيقة مقتل عمران خان في سجنه، انتشرت في الساعات الأخيرة عددًا من الأخبار المتداولة تزعم مصرع رئيس وزراء باكستان الأسبق، عمران خان، في محبسه في باكستان، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة مقتل عمران خان في سجنه

ووصفت العديد من المواقع بأن ما يتم تداوله بشأن مصرع عمران خان في سجنه، أعاد اسم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ليتصدر الأخبار، بعد عامين من السجن، في حين وصف البعض أنباء مصرع عمران خان بأنها شائعات، لم يتم التأكد من صدق مصدرها.

فقد نشرت صفحة معارضة باكستانية موثقة عبر منصة "أكس"، تصف نفسها بأنها وزارة خارجية بلوشستان، إقليم غرب باكستان، تغريدة غامضة، تكشف فيها عن تداول تقارير تشير إلى مقتل رئيس وزراء باكستان الأسبق عمران خان في سجنه.

وأدعت الصفحة المعارضة من إقليم بلوشستان، بوجود تقارير تشير لمقتل عمران خان في سجنه، وكتبت الصفحة "تتوالى التقارير من داخل سجون باكستان، حيث تفيد بمقتل عمران خان، المحتجز سابقًا، على يد عاصم منير وإدارته في جهاز المخابرات الباكستاني، وفقًا لعدة وسائل إعلام. إذا تأكدت صحة هذه المعلومات، فإنها تُمثل نهاية باكستان تمامًا. وسيبدأ انهيار آخر ما تبقى من شرعيتها لحظة كشف الحقيقة للعالم".



وتابعت الصفحة مزاعمها قائلة: " نحن نتمنى حقًا للسيد خان الصحة الجيدة، إذا لم يكن عاصم منير والمؤسسة البنجابية قد قتلوه بالفعل. ولكن إذا كان لا يزال على قيد الحياة، فإن السؤال يصبح لا مفر منه. أين هو؟ ستستخدم المخابرات الباكستانية كل حيلة ممكنة لإخفاء الحقيقة. إذا كان عاصم منير وشبكته هم من اغتالوه، فسيحاولون إخفاء وفاته على أنها طبيعية. سيختلقون القصص، ويتلاعبون بالتقارير الطبية، ويروجون لكل كذبة ممكنة لتغطية جريمتهم".

العالم يراقب في صمت حقيقة مقتل عمران خان

وذكرت صفحة المعارضة الباكستانية "أن العالم يراقب، وكل ساعة صمت من جانب المسئولين في بنجاب باكستان تجعل شعورهم بالذنب أقوى. إذا كان على قيد الحياة والأنباء عن وفاته مجرد شائعات، فيجب على عاصم منير أن يتركه يتحدث! لكن إذا كان عاصم منير هو من قتله، فإن الموتى لا يستطيعون التحدث ولكن حزب الإنصاف الباكستاني سوف يتحدث!"

رئيس وزراء باكستان الأسبق عمران خان، فيتو

لم يتم التأكيد على مزاعم مصرع عمران خان في سجنه داخل باكستان، حيث لم تخرج جهة رسمية في باكستان للتأكيد أو نفي الشائعة، وذلك في الوقت الذي زعمت فيه شقيقات عمران خان أنهن تعرضهن "لاعتداء وحشي" من قبل الشرطة عند مطالبتهن بلقائه في السجن.

شقيقات عمران خان يتعرضن للاعتداء

وقالت شقيقات عمران خان الثلاث (نورين خان، وعليمة خان، وعظمة خان): إن "الشرطة اعتدت عليهن، إلى جانب عدد من أنصار حركة الإنصاف الباكستانية عندما تجمعن خارج سجن أديالا في روالبندي قبل أيام للمطالبة بلقاء خان".

وتزعم شقيقات خان أنه لم يتم السماح لهن بمقابلة شقيقهن عمران خان، المحتجز في سجن أديالا منذ عام 2023، منذ أكثر من 3 أسابيع، وذلك وفقًا لوسائل الإعلام الباكستانية.

أنصار عمران خان لم يشاهدوه منذ أسابيع، فيتو

وذكر حزب حركة الإنصاف التابع لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان أن شقيقات خان ومجموعة من أنصاره كانوا يجلسون خارج السجن عندما "انقض عليهن" أفراد الشرطة و"اعتدوا عليهن بوحشية"، عندما جاءوا للقاء عمران خان في سجنه.

وكتبت شقيقة عمران خان، نورين خان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد احتججنا سلميًا بسبب مخاوفنا بشأن حالته الصحية.. لم نغلق الطرق ولم نعرقل الحركة العامة، ولم نقم بأي سلوك غير قانوني.. ومع ذلك، ودون سابق إنذار أو استفزاز، أُطفئت أضواء الشوارع في المنطقة فجأة، مما أدى إلى إظلام المكان عمدًا وما أعقب ذلك كان اعتداءً وحشيًا ومدبرًا من قبل أفراد شرطة البنجاب".



