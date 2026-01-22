الخميس 22 يناير 2026
محافظات

تحصين 68 ألف رأس ماشية في الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

حملات تحصين المواشي
حملات تحصين المواشي بالدقهلية، فيتو
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحصين 68 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الإستثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

تحصين 68 ألف رأس ماشية 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم إطلاق الحملة القومية الاستثنائية، باشراف مديرية الطب البيطري بالدقهلية، للوصول إلى كافة القرى والكفور والعزب.

 

أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري، بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

سات 1 يحقق أعلى معدلات الوقاية

من جانبه أكد الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه يتم التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين

وأشار إلى أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة. 

الجريدة الرسمية