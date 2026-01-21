محافظ الدقهلية يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بالدقهلية بمناسبة العيد الـ74

18 حجم الخط

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدعوة كريمة من اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبرعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الاحتفال بيوم الوفاء الذي أقيم بنادي الشرطة بمدينة المنصورة، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

محافظ الدقهلية يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بالدقهلية بمناسبة عيد الشرطة الـ74

وألقى محافظ الدقهلية، كلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده بين هذه الكوكبة من رجال الشرطة الأبطال المخلصين، مشيرا إلى أن يوم الوفاء يمثل ذكرى وطنية خالدة تجسد التقدير والعرفان لبطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدا أن ما يبذله رجال الشرطة من جهد وعطاء يعكس أعلى درجات المسئولية والوطنية والإخلاص في خدمة الشعب المصري.

يوم الوفاء مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التقدير والعرفان لرجال الشرطة ممن أوفوا العطاء

ووجّه “مرزوق” إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحية تقدير وعرفان لرعايته هذا الحفل الكريم، كما وجه الشكر والتقدير للواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة، مؤكدًا أنهم الدرع الحصين لمصر، وأن تضحياتهم وبسالتهم ستظل محل فخر واعتزاز في وجدان الشعب المصري، لما يبذلونه من جهود متواصلة لتحقيق الأمن والأمان وحماية المواطنين.

الشرطة المصرية صمام الأمن والأمان وركيزة الاستقرار في ربوع الوطن

وأكد محافظ الدقهلية عن عظيم تقديره واحترامه لجهاز الشرطة وقياداته وأفراده، معربا عن تشريفه بالانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة التي تعلمنا منها الوطنية والتضحية والالتزام والإخلاص في العمل المجرد سائلين الله التوفيق والسداد.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الشرطة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة من أجل تحقيق الاستقرار ودفع مسيرة التنمية، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات رجال الشرطة وجهودهم المخلصة، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الوطني العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الوطن.

وفي ختام الكلمة، قدّم محافظ الدقهلية التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب الاحتفال بعيدهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وشرطتها وجيشها من كل سوء، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وألقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية كلمة أعرب فيها عن تقديره وسعادته لحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدا على وجود التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة لتحقيق مطالب وتطلعات المواطنين.

وأضاف اللواء "هلال"أن وجودنا اليوم رسالة تقدير وعرفان وتكريم لمن ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وشهادة منا بأن ذكراهم خالدة في وجداننا وقلوبنا بل وفي وجدان الشعب المصري كله، إيمانا منا بتضحياتهم الخالدة في ذكرى التاريخ.

تضحيات رجال الشرطة ستظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين

جاء ذلك بحضور اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، واللواء نصر رفقي حكمدار المديرية، واللواء خالد فريج مساعد التدريب والأفراد، والعقيد محمد صبري رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، والرائد محمد الديب وكيل قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، وبحضور لفيف من رجال وقيادات الشرطة بالدقهلية.

