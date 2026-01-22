الخميس 22 يناير 2026
وكيل التضامن بالدقهلية تتفقد موقع حريق شقة بالمنصورة وتقرر صرف مساعدات عاجلة للأسرة

وكيل تضامن الدقهلية
وكيل تضامن الدقهلية مع والدة الضحايا، فيتو
تفقدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، موقع حريق شقة سكنية بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية بـ مدينة المنصورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وكيل التضامن بالدقهلية تتفقد موقع حريق شقة بالمنصورة 

وأسفر الحريق، الذي اندلع في روف أعلى منزل مكون من أربعة أدوار، عن وفاة ثلاثة أطفال، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وقد تبين احتراق جميع محتويات الشقة بالكامل.

 صرف مساعدات عاجلة للأسرة المتضررة

وعلى الفور، قررت مديرية التضامن الاجتماعي صرف مساعدات إغاثية عاجلة تعويضًا عن خسائر الممتلكات للأسرة المتضررة، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة ومحضر الشرطة، وانطباق تعليمات القرار الوزاري المنظم لضوابط وإجراءات صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والخسائر.

وكيل التضامن تتابع إنهاء إجراءات تصريح دفن الضحايا بالمستشفى الدولي  

كما توجهت وكيل الوزارة إلى المستشفى الدولي لتقديم الدعم النفسي للأم، حيث تبين أن الزوج ليس والد الأطفال المتوفين، وأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع ذوي الأسرة والجيران.

وفي إطار التكافل المجتمعي، أعلنت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن أحد المؤسسات  تكفلت بكامل إجراءات غسل وتكفين الأطفال ونقلهم بسيارات الإسعاف وتكاليف الدفن، كما شاركت مؤيستين في تقديم المساعدات والدعم للأسرة، مع التأكيد على استعداد المديرية لتقديم أي دعم إضافي للأسرة المتضررة خلال المرحلة المقبلة.

تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استمرار المتابعة الميدانية للحادث، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة، في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة

الجريدة الرسمية