بعد المطالب بإيقافه، الاتحاد الكونغولي يدعم ندالا بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، دعم الحكم جان جاك ندالا، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له عقب المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، بين المغرب والسنغال.

ندالا يتعرض لهجوم مغربي كبير ومطالب بإيقافه

وتعرض ندالا، لهجوم عنيف خاصة من جانب المغرب، بعد المباراة التي خسرها أسود الأطلس بهدف نظيف.

وطالب فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، بإيقاف الحكم الكونغولي، بعد الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية.

وأكد الاتحاد المغربي، أن ندالا، كان عليه إنهاء المباراة لصالح المغرب، بعد انسحاب لاعبي السنغال، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، اعتراضا على ركلة الجزاء التي حصل عليها أسود الأطلس.

الاتحاد الكونغولي يدعم جان جاك ندالا

ووفقا للصحفي ميكي جونيور، المختص بأخبار قارة أفريقيا على منصة إكس، فقد أشاد الاتحاد الكونغولي بجان جاك ندالا، واصفا أدائه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، بالمميز.

وأشاد باحترافيته وهدوئه وانضباطه وأخلاقياته التحكيمية القوية، مؤكدا أنه مثّل جمهورية الكونغو الديمقراطية بفخر وكرّم التحكيم الكونغولي على الساحة القارية.

أحداث تحكيمية مثيرة في نهائي أمم أفريقيا

وشهدت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، أحداث تحكيمية مثيرة، بعد إلغاء هدف لمنتخب السنغال في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

واحتساب ضربة جزاء لأسود الأطلس في آخر ثواني المباراة، ما جعل لاعبي السنغال ينسحبون من الملعب قبل العودة لاستئناف المباراة، ويهدر إبراهيم دياز ضربة الجزاء.

