أمم أفريقيا، منتخب كرة اليد يتقدم على الجابون في الشوط الأول

18 حجم الخط

كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، على نظيره منتخب الجابون بنتيجة (19-14)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:

مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00

مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00

مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.