التعليم تخصص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار بتخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 للحديث عن تضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، والذي يخلد ذكرى تضحيات رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين.

تعزيز الوعي لدى الطلاب بدور رجال الشرطة في حماية المجتمع

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بدور رجال الشرطة في حماية المجتمع، وتأصيل قيم الولاء والانتماء للوطن، وتقدير تضحيات الأبطال الذين يسهرون على أمننا وسلامتنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية هذه المبادرة في تنشئة جيل يقدر تضحيات رجال الأمن، ويعي دورهم الحيوي في استقرار المجتمع.

وأضافت الوزارة أنها حريصة على غرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية الأمن في تحقيق التنمية والازدهار.

ووجهت وزارة التربية والتعليم رسالة للطلاب، دعتهم فيها إلى الاستفادة من هذه الحصة للتعرف على تضحيات رجال الشرطة، وتقدير جهودهم في حماية الوطن.

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