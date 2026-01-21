استعدادا لشهر رمضان، محافظ الوادي الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية بالفرافرة

18 حجم الخط

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، مركز الفرافرة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" بمركز الفرافرة، ومنفذ الوحدة المحلية في جولة ميدانية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى كفاية الأرصدة المعروضة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال رئيس المركز.

وتابع المحافظ، توافر مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية؛ للتأكد من التزامها بخفض الأسعار، كما شدد على استمرار ضخ السلع كافة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومتابعة أرصدة السلع بشكل دوري لضمان عدم حدوث نقص في أي منها.

من ناحية أخرى، كلَّف المحافظ الوحدة المحلية للمركز بإنشاء محال تجارية، ووحدات سكنية بمنطقة ميدان الشهداء عمر عامر، وطرحها للراغبين من أبناء المركز.

"الزملوط" يتابع منظومة الجمع الآلي بموسم حصاد البطاطس

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استهل زيارته الميدانية لمركز الفرافرة، بتفقد موسم حصاد محصول البطاطس (العروة الشتوية) بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة "أبو منقار" المقام على مساحة ٧٢٧٥ فدانًا، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب للاستيراد.

وتابع المحافظ منظومة الحصاد الآلي المتطورة التي تعتمد على الميكنة الكاملة (حصاد - فرز - تعبئة)؛ لضمان أعلى معايير الجودة، مُشيدًا بمستوى الانتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، في ظل التوسع بإجمالي المساحات المنزرعة بالبطاطس على مستوى المحافظة والتى بلغت ١٠٠ ألف فدان تنتج أجود السلالات المطلوبة دوليًّا.

وخلال الجولة، أكد "الزملوط" أهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع ؛، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.