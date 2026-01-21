محافظ الوادي الجديد يتفقد كفاءة التشغيل بمحطة كهرباء الفرافرة

18 حجم الخط

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

اطلع المحافظ خلال جولته بعنابر التشغيل، على الموقف الفني للوحدات، حيث تفقد ماكينات التوليد طرازي "MAN" و"Caterpillar"، وأعمال الصيانة الدورية والعمرات الجارية لعدد من الوحدات بقدرة إجمالية (٨ ميجا وات)؛ لضمان كفاءتها التشغيلية.

كما اطمأن على جاهزية عنبر وحدات الديزل الذي يضم الوحدة "MAN 6"، والوحدة "MAN 5"، بواقع (٥ ميجا وات) إضافية لدعم القدرات التشغيلية للمحطة

وفي ختام جولته أكد المحافظ على مواصلة أعمال التوسعات الجديدة الجارية؛ لاستقبال وحدتي توليد من المقرر دخولهما الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان استقرار التيار تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالفرافرة

وخلال جولته بمركز الفرافرة.. وفي إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة "الفرافرة الإعدادية المشتركة"، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام ال محمحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع المحافظ انضباط اللجان وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي "الجبر والإحصاء" و"الكمبيوتر التعليمي"، مُشددًا على الالتزام التام باللوائح الوزارية المنظمة؛ لضمان تكافؤ الفرص وخروج الامتحانات بالشكل اللائق والمشرف.

