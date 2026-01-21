الأربعاء 21 يناير 2026
لوضع آليات عمل المرحلة، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يعقد اجتماعًا ورؤساء القرى

مركز الداخلة، فيتو
عقد جهاد المتولى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الأقسام بديوان عام المركز، وذلك في إطار توحيد الرؤى ووضع آليات عمل واضحة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس المركز خالص الشكر والتقدير لرؤساء المركز السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، مثمنًا إسهاماتهم في خدمة مركز الداخلة. كما تم قراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس مركز ومدينة الداخلة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومؤكدًا اعتزازه بما قدمه الفقيد من عطاء وجهد مخلص طوال فترة عمله.

وأكد رئيس المركز خلال كلمته أنه جاء لاستكمال مسيرة العمل والبناء، معربًا عن سعادته واعتزازه بالتواجد والعمل داخل مركز الداخلة، ومشددًا على أن خدمة المواطن تأتي في المقام الأول، وأن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

معدلات أداء مرتفعة لخدمة المواطنين 

ووجّه رئيس مركز الداخلة بضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملفات دون تعطيل، والالتزام بمعدلات أداء مرتفعة داخل جميع الإدارات، مع التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الأقسام بديوان المركز، بما يحقق التكامل في العمل وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.
كما شدد جهاد، على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة داخل القرى، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والمرور الدوري على المرافق والخدمات العامة والوحدات الصحية والمدارس لرصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تلافيها فورًا، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وبيدٍ واحدة، وأن النجاح مرهون بتكاتف الجهود وتحمل كل مسؤول لمسؤولياته كاملة.

وأشار رئيس المركز إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع، سواء من العاملين أو المواطنين، للاستماع إلى الشكاوى والمقترحات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مركز ومدينة الداخلة بضرورة توحيد آليات العمل داخل الوحدات المحلية القروية وديوان عام المركز، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة التي تصب في مصلحة المواطن، مع المتابعة المستمرة للأداء، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي تقصير، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام.

