الزملوط يوجه بحزمة تيسيرات لخدمة المواطنين بواحة الفرافرة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدراسة طرح تقسيمات سكنية جديدة خارج "الكتلة العمرانية"؛ بمدينة الفرافرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن "أولوية الاستحقاق" للحالات الجادة والبحث الاجتماعي.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، لقاءً جماهيريًا موسعًا عقب أداء صلاة العشاء بمسجد "الحصري" بمدينة الفرافرة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء القرى.

واستمع محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء لمطالب المواطنين، موجهًا الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها.

كما أصدر لواء محمد الزملوط، حزمة من التوجيهات والقرارات التنفيذية جاء أبرزها:

▪️تفعيل آلية "الإنابة الإدارية" للخدمات الحكومية؛ عبر تكليف موظفي الوحدة المحلية بإنهاء الإجراءات الخاصة بأكثر من جهة مختصة نيابة عن المواطنين؛ تيسيرًا عليهم لتباعد المسافات خارج المركز.

▪️مخاطبة هيئة الإسعاف المصرية لطلب "استثناء جغرافي"؛ لتيسير إجراءات نقل الحالات المرضية الطارئة والحرجة إلى خارج المركز، بما يخفف العبء عن المرضى وذويهم.

▪️دراسة طرح تقسيمات سكنية جديدة خارج "الكتلة العمرانية"؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن "أولوية الاستحقاق" للحالات الجادة والبحث الاجتماعي.

▪️تضافر الجهود لرفع كفاءة دور العبادة؛ عبر توفير الدعم اللازم للمساجد واستكمال تجهيزاتها بالتكامل بين الخطة الاستثمارية والمشاركات المجتمعية للأهالي.

