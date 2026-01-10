ليلة تألق أبوجبل، الكاف يستعيد ذكرى تفوق مصر على كوت ديفوار في 2021

18 حجم الخط

استعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ذكريات واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ "الكان" الحديث، مسلطًا الضوء على فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في نسخة 2021، وذلك قبل ساعات قليلة من تكرار المواجهة الليلة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.



​ليلة تألق "جابسكي" وحسم القائد



​ونشر الحساب الرسمي لـ "الكاف" عبر منصات التواصل الاجتماعي استرجاعًا للملحمة التي جمعت المنتخبين في النسخة قبل الماضية، حينما ابتسمت ركلات الترجيح لـ "الفراعنة" بعد مباراة ماراثونية.



وكتب: ​"في عام 2021، ركلات الترجيح كانت هي الفيصل.. أبو جبل وصلاح تقدما ببراعة ليرسلا مصر إلى ربع النهائي. اليوم، يعود هذا اللقاء التاريخي من جديد".

In 2021, penalties decided it. Abo Gabal and Salah stepped up to send Egypt to the quarter-finals.



Today, this historic encounter returns. 🇪🇬🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2025 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/3WEEFu8CEq — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 10, 2026



​تكرار السيناريو أم رد الاعتبار؟



​تأتي هذه اللفتة من "الكاف" لترفع من وتيرة الحماس لدى الجماهير العربية والإفريقية؛ فبينما تسعى مصر لتأكيد تفوقها التاريخي وعبور بوابة "الأفيال" نحو المربع الذهبي، يدخل المنتخب الإيفواري اللقاء برغبة جامحة في الثأر من هزيمة 2021 وإيقاف طموحات رفاق محمد صلاح.

​وفي لقاء مصر وكوت ديفوار في 2021 ​انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي وسط تألق لافت للحراس حيث تصدى ​الحارس البديل محمد أبو جبل لركلة ترجيح حاسمة من إريك بايلي بينما كان ​محمد صلاح هو من سدد الركلة الأخيرة التي منحت مصر بطاقة التأهل.

