نيجيريا تفوز على الجزائر 0/2 وتواجه المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا الفوز على الجزائر بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على ملعب مراكش، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

سجل هدفي نيجيريا، فيكتور أوسيمين في الدقيقة 47، أكور آدامز في الدقيقة 57.

نيجيريا تواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ليضرب بذلك منتخب نيجيريا موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

تشكيل منتخب الجزائر ضد نيجيريا

ضم تشكيل الجزائر بقيادة مديره الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: رفيق بلغالي - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري.

خط الوسط: رياض محرز- رامز زروقي - هشام بودوي - فارس شايبي.

خط الهجوم: إبراهيم مازة - محمد الأمين عمورة.

وحل على مقاعد بدلاء الاخضر: أنتوني ماندريا، مهدي دورفال، زين الدين بلعيد، حمد العبدلي، أنيس الحاج موسى، منصف بقرار، بغداد بونجاح، أسامة بنبوط، آدم زرقان، يوسف عطال، إيلان قبال، عادل بولبينة، رضوان بركان.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجزائر

ضم تشكيل نيجيريا بقيادة مديره الفني المالي إريك شيل:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: برونو أونيمايشي، كالفين باسي، سيمي أجاي، برايت أوساي.

خط الوسط: أليكس إيوبي، ويلفريد نديدي، فرانك أونييكا.

خط الهجوم: أكور آدامز، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

