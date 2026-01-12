الكاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا أدان التصرفات التي وصفها بـ"غير المقبولة" في مباراتي المغرب ضد الكاميرون، والجزائر أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وضرب منتخب المغرب، صاحب الضيافة، موعدا مع نظيره النيجيري، وصيف النسخة الماضية، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تخطيهما الكاميرون والجزائر على الترتيب.

وانتشرت صورا ومقاطع فيديو لهجوم عدد من لاعبي ومشجعي منتخب الجزائر على طاقم تحكيم مباراة نيجيريا بعد الوداع من ربع النهائي.

وقال كاف في بيان رسمي اليوم الإثنين: "يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول للاعبين والمسئولين خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويفتح تحقيقا في أحداث مباراتي ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك الجزائر ضد نيجيريا".

وأضاف: "جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة الفيديو التي تشير إلى سلوك غير مقبول محتمل من بعض اللاعبين والمسئولين".

وأوضح: "أحال كاف الأمور إلى مجلس التأديب للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبتت إدانة الأشخاص المحددين بارتكاب أي مخالفة".

وواصل بيان كاف: "كما يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمراجعة لقطات فيديو لحادثة تورط فيها أعضاء من وسائل الإعلام يزعم أنهم أساءوا التصرف في المنطقة المختلطة".

واختتم: "يدين كاف أي سلوك غير لائق يحدث أثناء المباريات، وخاصة ما يستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص لا يتوافق سلوكه مع السلوك المهني".

