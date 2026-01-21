ترامب: منعنا حربًا عالمية ثالثة وبوتين وزيلينسكي غبيان إذا لم يبرما صفقة

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدخل الولايات المتحدة كان حاسمًا في منع توسع الحرب الروسية-الأوكرانية إلى صراع عالمي شامل، مؤكدًا أنه لولا الدور الأمريكي “لمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا حتى النهاية”، وهو ما كان سيقود – بحسب وصفه – إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

الرئيس الأمريكي يتحدث عن كراهية عميقة بين بوتين وزيلينسكي تعرقل فرص السلام

وأوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن هناك “كراهية كبيرة” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن هذه المشاعر السلبية تشكل أحد أكبر العوائق أمام التوصل إلى حل سياسي، رغم قناعته بأن كلا الطرفين، روسيا وأوكرانيا، يرغبان في النهاية في إبرام صفقة تنهي الحرب.

ترامب: كلما اقتربنا من اتفاق بشأن روسيا وأوكرانيا تظهر عراقيل جديدة

وأشار ترامب خلال كلمته أمام مؤتمر دافوس إلى تعقيدات مسار التفاوض، قائلًا إنه في كل مرة يتم التوصل إلى تفاهم مع الرئيس بوتين، يرفضه الرئيس زيلينسكي، وهو ما يجعل مسار الحل متعثرًا، ويؤخر الوصول إلى اتفاق كان من الممكن أن يضع حدًا للنزاع المستمر.

توقع لقاء مع زيلينسكي وتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة



وكشف ترامب عن توقعه عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب، مؤكدًا أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الرئيسين، بوتين وزيلينسكي، لإبرام صفقة تنهي الحرب، إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى الطرفين.

ترامب بلهجة حادة: استمرار الحرب دون اتفاق تصرف غير عقلاني

وفي لهجة شديدة، قال ترامب إن عدم توصل الرئيسين إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ظل ما يجري على الأرض سيكون تصرفًا “غبيًا”، معتبرًا أن الكلفة الإنسانية والدمار المستمر لا يمكن تبريره بأي حسابات سياسية.

الرئيس الأمريكي يصف المشهد في أوكرانيا بأنه حمّام دم متواصل



واختتم ترامب تصريحاته بوصف ما يحدث في أوكرانيا بأنه “حمّام دم”، في إشارة إلى حجم الخسائر البشرية والدمار الواسع، داعيًا إلى تحرك عاجل وجاد لوقف القتال ووضع حد لمعاناة المدنيين قبل فوات الأوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.