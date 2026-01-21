ترامب يهدد ماكرون ويعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات السلاح الأمريكية ستبدأ في بناء مصانع جديدة متخصصة في صناعة الصواريخ والطائرات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وضمان تفوقها العسكري في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية المتزايدة.

دعوة صريحة لمفاوضات فورية ومباشرة من أجل الاستحواذ على جرينلاند



وجدد ترامب مطالبته بإجراء مفاوضات فورية ومباشرة للاستحواذ على جرينلاند، معتبرًا أن هذه الخطوة لم تعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة استراتيجية تمليها اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، في ظل موقع الجزيرة الحيوي ودورها المحوري في المنظومات الدفاعية المستقبلية.

الرئيس الأمريكي يتعهد بانخفاض كبير في أسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة

وأكد ترامب أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن إدارته لن تسمح باستمرار ما وصفه بـ«الأسعار المبالغ فيها»، وأنه سيستخدم كل الأدوات الاقتصادية والتجارية المتاحة للضغط على شركات الأدوية لتحقيق هذا الهدف.

ترامب: الولايات المتحدة ستظل العاصمة العالمية للعملات المشفرة

وفي ملف الاقتصاد الرقمي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبقى عاصمة العملات المشفرة في العالم، مؤكدًا أن بلاده ستقود هذا القطاع الحيوي، وستوفر البيئة التشريعية والاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتعزيز الابتكار المالي.

إعلان حاسم من ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء على البرنامج النووي الإيراني، في تصريح يعكس تشدد إدارته في التعامل مع الملف الإيراني، ويؤكد – بحسب قوله – نجاح السياسات الأمريكية في تحجيم أحد أخطر التهديدات الأمنية في المنطقة والعالم.

ترامب وتهديد مباشر لفرنسا بزيادة الرسوم الجمركية بسبب أسعار الأدوية



وكشف ترامب أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه في حال عدم خفض أسعار الأدوية، فإن الولايات المتحدة ستفرض زيادة في التعريفة الجمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الفرنسية، في خطوة تعكس استخدام واشنطن للأدوات التجارية كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية.

ترامب: العجز التجاري مع سويسرا يصل إلى 44 مليار دولار



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العجز التجاري لبلاده مع سويسرا بلغ 44 مليار دولار، معتبرًا هذا الرقم غير مقبول، ويعكس اختلالًا واضحًا في الميزان التجاري بين البلدين، ما استدعى تحركًا أمريكيًا حاسمًا.

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات السويسرية



واختتم ترامب تصريحاته بالإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الاقتصاد الأمريكي، وتقليص العجز التجاري، وضمان شروط تجارية أكثر عدالة للولايات المتحدة في علاقاتها مع الشركاء الدوليين.

