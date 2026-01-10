"التلجراف": ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ 800 مليار دولار

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفولوديمير زيلينسكي قد يبرمان اتفاقًا في مدينة دافوس السويسرية يهدف إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا.



ونقلت صحيفة "التلجراف" عن مسؤولين غربيين وأوكرانيين: "سيلتقي زيلينسكي وترامب في منتجع جبلي سويسري، ومن المتوقع أن يبرما اتفاقًا… ووفقًا للمسؤولين الأوكرانيين، يهدف خطة الازدهار إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة تشغيل اقتصادها".

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين حثوا زيلينسكي على عدم التعجل في المفاوضات مع ترامب، لأنهم يرون أن الزعيم الأمريكي حاليًا يدعم جهودهم لإنهاء النزاع بشروط مفيدة لـكييف.



وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإبرام اتفاقيات تتعلق بإعادة الإعمار وضمانات الأمن، لكنَّ حلفاءه الأوروبيين اقترحوا عليه بدلًا من ذلك حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخيار أكثر ملاءمة للقاء ترامب.

