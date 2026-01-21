الأربعاء 21 يناير 2026
محافظات

قافلة طبية مجانية للكشف على الكبد والجهاز الهضمي بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

قافلة طبية للعاملين
قافلة طبية للعاملين بشباب الدقهلية،فيتو
شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية للكبد المصري، للعاملين بالشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة  الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، في إطار الحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة للعاملين.

لخدمة العاملين.. قافلة طبية مجانية للكشف الشامل على الكبد والجهاز الهضمي بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

وأكد وكيل شباب الدقهلية أن القافلة تهدف القافلة إلى الكشف الطبي على السادة العاملين بالديوان العام والإدارات الفرعية، إلى جانب تنظيم من شباب أعضاء برلمان الشباب، بما يعزز من مفهوم الرعاية الصحية والاهتمام بالعنصر البشري داخل المديرية.

جاء ذلك بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، والحاج محمد الوصيف المدير التنفيذي للمؤسسة وأمين صندوق جمعية رعاية مرضى الكبد، والدكتور محمود عبد الهادى مدير المنشآت الرياضية، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.

ما تضمنته القافلة 

وتضمنت فعاليات القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، في عدد من التخصصات شملت: الباطنة، الأمراض الجلدية، التغذية العلاجية والمناعة، إلى جانب إجراء تحاليل طبية شاملة (صورة دم كاملة، فيروسات)، وأشعة سونار على الجهاز الهضمي والكبد، وذلك من خلال فريق طبي متخصص يضم 25 طبيبا وممرضا وعاملا، موزعين على 5 عيادات بالدور الأرضي بمبنى المديرية.

تعزيز الاهتمام بصحة العاملين

وأشاد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة  الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة وفريق العمل الطبي المشارك في القافلة، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس نموذجا حقيقيا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاهتمام بصحة العاملين، مشددا على استمرار المديرية في دعم وتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية التي تحقق أثرا إيجابيا على أرض الواقع.

تعزيز مفاهيم الوقاية والرعاية الصحية الشاملة

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمود عبد العظيم بإهداء درع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية إلى مؤسسة  الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، تسلمه الحاج محمد الوصيف، تقديرا للجهود المتميزة المبذولة في تنظيم والإشراف على القافلة الطبية المجانية. الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وتعزيز مفاهيم الوقاية والرعاية الصحية الشاملة.

