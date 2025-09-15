نفدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع قسم الشباب بإدارة طلخا اليوم الاثنين برنامج "مشواري" بمركز شباب جوجر بطلخا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومع اليونيسف، من سن "10 إلى 24" عامًا، التدريب مجاني مستمر من "15 - 30" سبتمبر 2025، في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ برنامج "مشواري" بمركز شباب جوجر بطلخا

جاء ذلك بإشراف عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وأسامة حسن رئيس قسم الشباب، ورامي السعيد مدرب التدريب، وحضور "25" متدربا من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

المشورة المهنية وريادة الأعمال القيم المهنية ومتطلبات سوق العمل

تناول رامي السعيد مدرب التدريب، الحديث عن محتويات التدريب، مشيرا إلى أنه يشمل جزئين: الأول عن تنمية المهارات الحياتية التفكير الإيجابي والتحفيز، مهارات التواصل الفعال "اللفظي وغير اللفظي مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار التفكير الابتكاري والإبداعي، وإدارة الوقت ومهارات الادخار، والتقبل والتعلم، والجزء الثاني من التدريب يشمل المشورة المهنية وريادة الأعمال القيم المهنية ومتطلبات سوق العمل، والتخطيط المهني والبحث عن وظيفة إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، ومقدمة عن ريادة الأعمال وأساسياتها، ودراسة السوق والدراسة الفنية والمالية للمشروعات.

فوائد برنامج "مشواري" تطوير المهارات

وفي سياق متصل تحدث المدرب عن أهم فوائد البرنامج "مشواري" تطوير المهارات اللازمة للنجاح في الدراسة والحياة الجامعية وسوق العمل، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة، ليصبحوا دعاة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة واليونيسف تطوير المهارات الاجتماعية والاقتصادية لتقليل عدم المساواة.

برنامج " مشواري" يلعب دور في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل

أشادت الدكتورة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضًا في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادره علي النهوض بالدولة المصرية.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وعصام جودة مدير عام إدارة طلخا.

