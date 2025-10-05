الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الشباب بالدقهلية تبحث فرص استغلال مساحات مركز الدنابيق بالمنصورة

جولة وكيل شباب الدقهلية
جولة وكيل شباب الدقهلية

أجرت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب المنصورة، ومنها مركز شباب الدنابيق، وذلك في ضوء البحث عن فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز والتي تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع.

رافق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية،  محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة، ونادية عصام المدير التنفيذي بالمركز، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

 

متابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب

بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وملعب مركز الشباب، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار أثناء ممارسة الشباب اللعب داخل مركز الشباب.

وشددت وكيل وزارة الشباب على وجود طفاية الحريق، كما اطلعت على سجل الحضور والانصراف للتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

ووعدت الدكتورة منى عثمان، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية، والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحضور والانصراف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية اللوائح والقوانين تطوير مراكز الشباب سجل الحضور والانصراف فرص الاستثمار مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

مواد متعلقة

برئاسة السيسي، الأعلى للقوات المسلحة يتناول موضوعات الساحتين الدولية والإقليمية وارتباطها بالأمن القومي المصري

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة

قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم، البورصة المصرية تواصل الصعود

الأكثر قراءة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

مصدر بالأهلي: الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد

3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

انسحاب جديد من انتخابات الأهلي

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads