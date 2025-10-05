وكيل الشباب بالدقهلية تبحث فرص استغلال مساحات مركز الدنابيق بالمنصورة

أجرت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب المنصورة، ومنها مركز شباب الدنابيق، وذلك في ضوء البحث عن فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز والتي تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع.

رافق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية، محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة، ونادية عصام المدير التنفيذي بالمركز، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

متابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب

بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وملعب مركز الشباب، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار أثناء ممارسة الشباب اللعب داخل مركز الشباب.

وشددت وكيل وزارة الشباب على وجود طفاية الحريق، كما اطلعت على سجل الحضور والانصراف للتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

ووعدت الدكتورة منى عثمان، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية، والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

