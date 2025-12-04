افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية عن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أن الوحدة الجديدة تقدم خدمات مناظير الجهاز الهضمي العلوي للمرئ والمعدة بالإضافة إلى مناظير الجهاز الهضمي السفلي بما يساهم في تحسين دقة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي للحالات.

ويأتي افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد امتدادًا لخطة التطوير الشامل للمستشفى ودعمًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرضى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

وأضافت الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل مديرية الشئون الصحية بالغربية أن مستشفيات مديرية الصحة بالغربية تضم عددًا من وحدات مناظير الجهاز الهضمي والكبد المنتشرة على مستوى المحافظة وتشمل:

– مستشفى طنطا العام

– مستشفى كفر الزيات العام

– مستشفى زفتى العام

– مستشفى قطور المركزي

– مستشفى سمنود المركزي

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى المحلة العام، استكمالًا لمنظومة التطوير ودعم خدمات المناظير على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة مروة عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي، قد تم افتتاحها مستشفى حميات طنطا في أكتوبر 2024، والتي تُقام على مساحة 2050 مترًا وتتكون من 9 طوابق بطاقة استيعابية 100 سرير موزعة كالتالي:

7 أسرّة عناية مركزة للكبار، 6 أسرّة عناية مركزة للأطفال، 26 سرير عناية متوسطة، 61 سرير إقامة داخلية.

وقد تم استحداث وحدة العناية المركزة للأطفال في فبراير 2025 بعدد 4 أسرّة، وتم زيادتها في نوفمبر 2025 إلى 6 أسرّة نظرًا للإقبال المتزايد.

واضاف الدكتور محمد شبل مدير مستشفي حميات طنطا أن المستشفي تضم قسم الاستقبال بمتوسط 1355 حالة شهريًا خلال آخر 3 أشهر، والعيادات الخارجية بمتوسط 12,865 حالة شهريًا، وعيادات الأسنان بمتوسط 732 حالة، وقسم العلاج الطبيعي بمتوسط 95 حالة. كما تضم المستشفى أيضًا معملًا مركزيًا متقدمًا يُجري متوسط 4,930 تحليلًا شهريًا، بالإضافة إلى قسم الأشعة الذي يحتوي على أجهزة X-Ray وأجهزة موجات فوق صوتية، وجارٍ تجهيز قسم الأشعة المقطعية بأحدث التقنيات.

