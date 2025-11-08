وزير المالية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة 73%

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نبني على ما حققناه فى مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، ونُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، موضحًا أننا نفذنا ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا العام الماضى.. ساعدت فى تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.

تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى

قال كجوك، في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إننا نستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء واكتشاف أى مجالات تحتاج للتحسين، لافتًا إلى أننا خفضنا زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضى من خلال إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل يدفع مسار النمو والتنمية ويخفض الدين، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم فى نفاذ صادراتنا للأسواق العالمية.

قال كجوك، إننا أطلقنا مبادرة لدعم «الصناعة» بـ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز «السياحة» بـ ٥٠ مليار جنيه، موضحًا أننا نعمل على مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية.

أضاف أن هناك تحسنًا كبيرًا فى معظم المؤشرات الاقتصادية، ومن المهم الإشارة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ العام الماضى، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية.. «رهان فى محله».

قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط: «تتبنّى الحكومة المصرية رؤية طموحة وجريئة لمستقبل النقّل، تتماشى تمامًا مع أهداف شركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط والقائمة على الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال شراكتنا المميزة مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، نفخر بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي تهدف إلى تمكين قطاع السيارات من تسريع وتيرة التقدّم والمساهمة في رسم ملامح تحوّله المستقبلي، وعلى المستوى الإقليمي، تبرز مصر كبوابة استراتيجية لحركة التنقّل في المنطقة ومركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات، وتعتزّ جنرال موتورز بدورها الريادي في قيادة هذا التحوّل من خلال خبراتها العالمية في دعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام».

وأعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز العالمية عن سعادته بالحدث قائلًا: «سعدت بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي أتاحت تبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية خاصة وزير المالية، وقد عكست المناقشات التزامًا مشتركًا بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة بيئة تُزدهر فيها الاستثمارات والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفخر جنرال موتورز بمواصلة دعمها لرؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية قادرة على النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأعرب عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه المائدة المستديرة التي ضمت ممثلين عن الإدارة العليا بشركة جنرال موتورز الأمريكية العالمية، بحضور وزير المالية، ولفيف من قيادات القطاع الخاص في مصر، لافتًا إلى أن وزير المالية بعث برسائل طمأنة قوية للمشاركين بهذه المائدة المستديرة خاصة قيادات هذه الشركة العالمية، حيث أكد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، على نحو يعزز من التزام غرفة التجارة الأمريكية بمواصلة مهمتها في دعم وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية.

