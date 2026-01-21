حزب شريك بحكومة النمسا يدعو لحظر الإخوان وتصنيفها إرهابية

18 حجم الخط

دعا حزب "نيوز" الشريك في حكومة النمسا، إلى وضع الإخوان، على قوائم الإرهاب الأوروبية، في إطار مبادرة لمكافحة التطرف.

إدراج الفروع المتطرفة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي

ويطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النيوز"، يانيك شيتي، بإدراج الفروع المتطرفة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

كما عبر شيتي، في تصريحات لصحيفة "كرونه" النمساوية، عن رغبة حزبه في حظر جماعة الإخوان المسلمين في النمسا في المستقبل أو على الأقل إدراجها في قائمة الإرهاب.

شيتي قال "دعا ممثلو جماعة الإخوان مرارًا وتكرارًا إلى استخدام العنف، وجمعوا التبرعات وأيدوا الهجمات الإرهابية ضد المدنيين“.

موقف حازم ضد التمويل الأجنبي للأيديولوجيات المتطرفة والمساجد غير القانونية في النمسا

وبالإضافة إلى وضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، هناك حاجة إلى ”موقف أكثر حزمًا“ ضد التمويل الأجنبي للأيديولوجيات المتطرفة والمساجد غير القانونية في النمسا، وفقا لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب "نيوز".

ووفقًا لشتي، فقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد خلال اجتماع الحكومة المغلق الأسبوع الماضي، دون أن يوضح تفاصيل هذه الإجراءات.

ومضى قائلا: ”لا تعتبر الولايات المتحدة نموذجًا يحتذى به في كثير من الأمور حاليًا، ولكنها تحدد وتيرة في مكافحة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، والتي يجب على أوروبا أن تواكبها“.

الإدارة الأمريكية تصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن لبنان منظمات إرهابية

والأسبوع الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن لبنان منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني للإخوان "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي لها جريمة جنائية.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين الأردني والمصري ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصًا" لدعمهما حركة حماس.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: "تعكس هذه الإجراءات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وُجدت. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة للانخراط في الإرهاب أو دعمه".

وكان ترامب كلف روبيو ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في نوفمبر الماضي بموجب أمر تنفيذي بدراسة تصنيف الفروع الثلاثة كمنظمات إرهابية.

