الإمارات تعلق على قرار أمريكا بتصنيف الإخوان في مصر والأردن ولبنان جماعة إرهابية

18 حجم الخط

أعربت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة "الإخوان" في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.

الإمارات تعلق على قرار أمريكا بتصنيف أفرع الإخوان في مصر والأردن ولبنان بجماعة إرهابية

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان الإرهابية أينما وُجدت".

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة "تمثل إجراءً محوريا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها".

كما أكدت الوزارة "دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أمريكا تصنف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن هذه الإجراءات ضد فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر، التي قالت إنها "تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها".

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، مما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.

أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أدرجتهما وزارة الخزانة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.