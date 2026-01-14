السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لجماعة الإخوان منظمة إرهابية

18 حجم الخط

رحّبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، مؤكدةً بذلك إدانة المملكة للتطرف والإرهاب.

الولايات المتحدة الأمريكية تصنف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية

وعبرت وزارة الخارجية عن ترحيبها بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لفروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.

وأكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، وأمن المنطقة والعالم.

مصر ترحب بقرار الإدارة الأمريكية ضد جماعة الإخوان

جدير بالذكر أن مصر أعربت عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ “كيان إرهابي عالمي”.

وجاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحبت مصر بإعلان الولايات المتحدة عن إدراج تنظيم الإخوان فى مصر "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص SDGT"، أمس الثلاثاء، وتعتبره خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مصر تشيد بجهود ترامب فى مكافحة الإرهاب بعد قراره بشأن الإخوان المسلمين

وثمنت مصر الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب" في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما عانت منه مصر ودول المنطقة على مدار عقود، شهدت خلالها ارتكاب هذه الجماعة الإرهابية لجرائم وأعمال عنف استهدفت فيها أبناء الشعب المصرى من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، في محاولة ممنهجة للنيل من أمن البلاد واستقراره.

