وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تعمل للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة قامت اليوم بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، في خطوة وصفها بمهمة ضمن جهود واشنطن لحماية مصالحها وأمن مواطنيها.

الولايات المتحدة: القضاء على قدرات الإخوان يمثل أولوية وطنية

وأكد البيان أن هذا التصنيف يأتي ضمن استراتيجية واضحة للولايات المتحدة للقضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان التي تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين الأمريكيين، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه الإجراءات تمثل الخطوة الأولى لدعم التزام إدارة ترامب بالقضاء على أي نشاط إرهابي مرتبط بالإخوان، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل مراقبة وتقييم هذه الفروع لضمان منع أي تهديد محتمل.

رسالة تحذير قوية من واشنطن للفروع الإقليمية للإخوان

ويعكس هذا الإعلان تصعيدًا في موقف الولايات المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل رسالة واضحة لكل الفروع الإقليمية بأن أي نشاط يهدد الأمن الأمريكي سيكون تحت طائلة العقوبات والإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار السياسة الأمريكية الحالية لمكافحة الإرهاب الدولي، وتعكس التزام الإدارة الأمريكية بالحفاظ على الأمن القومي ومواجهة أي تنظيمات أو جماعات تتجاوز الحدود القانونية وتستهدف مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفت ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان، حيث قالتا إنها تشكل خطرًا على الولايات المتحدة ومصالحها.

