الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإخوان المسلمين ترد على ترامب: قرارك جائر وبيننا القضاء

مقر الإخوان المسلمين،
مقر الإخوان المسلمين، فيتو
18 حجم الخط

الإخوان المسلمين، ردت جماعة الإخوان الإرهابية على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والخزانة الأمريكية القاضى بـ تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.

بيان جماعة الإخوان بعد تصنيفها منظمة إرهابية فى أمريكا

وقالت جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" فى بيان رسمي صدر عن ما تعرف بـ جبهة لندن، اليوم  الثلاثاء، إن قرار ترامب "جائر ولا يستند إلى أدلة قانونية"، مؤكدة عزمها خوض معركة قضائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تنفيذه.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها الصادر على جبهة لندن، أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها.

الإخوان المسلمين تتحدى ترامب بعد القرار الأمريكى بتصنيف الجماعة

وزعمت الإخوان المسلمين، أن طبيعتها كحركة فكرية واجتماعية تجعل من الصعب تحجيمها بالإجراءات الإدارية، مديعة أن الجماعة أن الجماعة فكرة إسلامية وسطية، وحركة اجتماعية سياسية لن تمنعها مثل هذه الإجراءات من مواصلة نشاطها ودورها المدني والاجتماعي والسياسي والدعوي.

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وختمت الإخوان المسلمين، بيانها بتوجيه نداء مباشر إلى المؤسسات المدنية والشعب في الولايات المتحدة، داعية إياهم إلى "إعلاء لغة الحوار" ورفض خطاب الكراهية.

 

إدارة ترامب تصنف فروع الإخوان فى مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صنفت ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت واشنطن، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان، حيث قالتا وزارتي الخارجية والخزينة، إن الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات، وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية" تبعا للقرار الأمريكي.

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ «فيتو» تداعيات قرار أمريكا ضد الإخوان، ويكشف عن ثغرة جوهرية

العربي الناصري: القرار الأمريكي بتصنيف الإخوان إرهابيًا يشدّد الخناق على الجماعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخوان المسلمين ترامب تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا جماعة الإخوان المسلمين الإخوان فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان جبهة لندن

مواد متعلقة

الأخوان روسو يكشفان سبب عودة شخصية ستيف روجرز لعالم مارفل

بعد تكساس وفلوريدا، هل يصمد الإخوان أمام تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية بإعلانها جماعة إرهابية؟

هل يمهد قرار ترامب تصنيف فروع الإخوان كمنظمة إرهابية لاتخاذ إجراءات أقوى داخل أمريكا؟ باحث يجيب

باحث: وثيقة ميدان الجديدة محاولة لإعادة تدوير الإخوان سياسيًا
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية