الإخوان المسلمين ترد على ترامب: قرارك جائر وبيننا القضاء

الإخوان المسلمين، ردت جماعة الإخوان الإرهابية على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والخزانة الأمريكية القاضى بـ تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.

بيان جماعة الإخوان بعد تصنيفها منظمة إرهابية فى أمريكا

وقالت جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" فى بيان رسمي صدر عن ما تعرف بـ جبهة لندن، اليوم الثلاثاء، إن قرار ترامب "جائر ولا يستند إلى أدلة قانونية"، مؤكدة عزمها خوض معركة قضائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تنفيذه.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها الصادر على جبهة لندن، أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها.

الإخوان المسلمين تتحدى ترامب بعد القرار الأمريكى بتصنيف الجماعة

وزعمت الإخوان المسلمين، أن طبيعتها كحركة فكرية واجتماعية تجعل من الصعب تحجيمها بالإجراءات الإدارية، مديعة أن الجماعة أن الجماعة فكرة إسلامية وسطية، وحركة اجتماعية سياسية لن تمنعها مثل هذه الإجراءات من مواصلة نشاطها ودورها المدني والاجتماعي والسياسي والدعوي.

وختمت الإخوان المسلمين، بيانها بتوجيه نداء مباشر إلى المؤسسات المدنية والشعب في الولايات المتحدة، داعية إياهم إلى "إعلاء لغة الحوار" ورفض خطاب الكراهية.

إدارة ترامب تصنف فروع الإخوان فى مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صنفت ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت واشنطن، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان، حيث قالتا وزارتي الخارجية والخزينة، إن الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات، وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية" تبعا للقرار الأمريكي.

