ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفت  ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

إدارة ترامب تصنف الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية

وفي السياق ذاته أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان، حيث قالتا إنها تشكل خطرًا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات، وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية".

الإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان 


فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني كـ"منظمات إرهابية عالمية"، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن عقوبات اليوم ضد الإخوان خطوة أولى لإحباط أعمالها".

وأضاف روبيو: "سنستخدم جميع الأدوات لحرمان "الإخوان" من أي موارد".

وفي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي "يطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصًا إلى فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان.

الجريدة الرسمية